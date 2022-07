Diciotto mesi che hanno squassato il panorama politico. Il mosaico di Fusi (Di sabato 23 luglio 2022) Sono stati 18 mesi che hanno squassato il panorama politico. Mario Draghi è arrivato a Palazzo Chigi come un ciclone e ha scompagnato gli schieramenti e le leadership che avevano animato fino a quel momento la legislatura, finite però in un vicolo cieco. SuperMario ha terremotato il Palazzo e più che i suoi provvedimenti e il suo programma hanno spaventato la sua statura internazionale; quel possedere un curriculum e uno spessore capace di consentirgli di essere immune ai giochi e alle trappole dei partiti. Insomma, fin dal primo momento è apparso chiaro che non era condizionabile: una sorta di alieno circondato da un’aura per molti insopportabile prima che inconcepibile. Il massimo dell’antipopulismo nel Parlamento più marcatamente populista di sempre: come potevano amalgamarsi? E ... Leggi su formiche (Di sabato 23 luglio 2022) Sono stati 18cheil. Mario Draghi è arrivato a Palazzo Chigi come un ciclone e ha scompagnato gli schieramenti e le leadership che avevano animato fino a quel momento la legislatura, finite però in un vicolo cieco. SuperMario ha terremotato il Palazzo e più che i suoi provvedimenti e il suo programmaspaventato la sua statura internazionale; quel possedere un curriculum e uno spessore capace di consentirgli di essere immune ai giochi e alle trappole dei partiti. Insomma, fin dal primo momento è apparso chiaro che non era condizionabile: una sorta di alieno circondato da un’aura per molti insopportabile prima che inconcepibile. Il massimo dell’antipopulismo nel Parlamento più marcatamente populista di sempre: come potevano amalgamarsi? E ...

