Diaz tra i peggiori, Messias in crescita: ecco perché il Milan ha perso in Ungheria (Di sabato 23 luglio 2022) Il Milan perde 3 - 2 la seconda amichevole contro lo Zalaegerszegi. Il nostro inviato Luca Bianchin analizza i perché di questa sconfitta, i lati negativi ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) Ilperde 3 - 2 la seconda amichevole contro lo Zalaegerszegi. Il nostro inviato Luca Bianchin analizza idi questa sconfitta, i lati negativi ...

DavidBasco86 : @andreadag3 eh appunto, tra l'altro l'abitudine e la qualità nel calcio è una delle cose più facili da imparare...l… - emahincredibile : RT @kekkajumped: io tra leao, luis diaz e mbappe scelgo 40 volte leao è come paragonare la storia del Milan a quella di Inter e Juventus - Mirkomilan84 : Cmq due tra diaz messias e saelemakers devono andar via - NandoPiscopo1 : @dello__98 @Zoroback_023 Il tuo discorso l'avevo capito Diaz tra l'altro non é manco nostro.... - gianneell : L'ideale sarebbe prendere CDK, sfanculare uno tra Diaz e Rebic e prendere Ziyech ma credo sarà CDK e verrà usato Ad… -