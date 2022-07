Diana lasciata morire da sola in casa a 18 mesi, la madre Alessia Pifferi voleva “riprendersi la sua libertà” (Di sabato 23 luglio 2022) Per gli inquirenti Alessia Pifferi è “una persona priva di scrupoli e capace di commettere qualunque atrocità per i propri bisogni personali legati alla necessità di intrattenere a qualunque costo relazioni sentimentali con uomini”. Il motivo dietro l’abbandono in casa della figlia Diana di 18 mesi, costato la vita alla piccola, sarebbe quindi il fatto che la bambina costituisse per la mamma “un peso”. “Volevo riprendermi la mia libertà”, le parole attribuite alla 37enne di Milano dal Corriere della Sera. Così più volte ha lasciato la bimba da sola, prima per qualche giorno, poi per quasi una settimana intera. Diana è stata lasciata morire “di stenti, a causa del digiuno prolungato e della conseguente mancata ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Per gli inquirentiè “una persona priva di scrupoli e capace di commettere qualunque atrocità per i propri bisogni personali legati alla necessità di intrattenere a qualunque costo relazioni sentimentali con uomini”. Il motivo dietro l’abbandono indella figliadi 18, costato la vita alla piccola, sarebbe quindi il fatto che la bambina costituisse per la mamma “un peso”. “Volevo riprendermi la mia”, le parole attribuite alla 37enne di Milano dal Corriere della Sera. Così più volte ha lasciato la bimba da, prima per qualche giorno, poi per quasi una settimana intera.è stata“di stenti, a causa del digiuno prolungato e della conseguente mancata ...

ValentinaC : Diana, lasciata morire: perché accadono queste cose? - neXtquotidiano : Diana lasciata morire da sola in casa a 18 mesi, la madre #AlessiaPifferi voleva “riprendersi la sua libertà” - com_notizie : Alessia #Pifferi, la madre della piccola #Diana, lasciata morire di stenti a 18 mesi: 'Era un peso, un ostacolo all… - Nina_Sensi : L'ha lasciata con un biberon e una boccetta di benzodiazepine. Non riesco a immaginare il dolore che deve aver prov… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Ecco l'Italia. Diana è morta di stenti a 16 mesi in un letto da campeggio lasciata sola per 7 giorni. A Milano. Accanto un… -