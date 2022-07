Di Maio, mandato 'fittizio' da Draghi E Grillo attacca "Gigino a cartelletta" (Di sabato 23 luglio 2022) E alla fine la maledizione del comico genovese è stata scagliata e come una folgore metallica ha centrato in pieno “Gigino ‘a cartelletta” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 23 luglio 2022) E alla fine la maledizione del comico genovese è stata scagliata e come una folgore metallica ha centrato in pieno “‘a” Segui su affaritaliani.it

pino_maio : RT @distefanoTW: L'ultima volta che hai votato #centrodestra hai mandato Brunetta e Ronzulli in Parlamento. Ogni volta che hai votato centr… - rambonesco : @Alessan89427180 @a_meluzzi Vincolo di mandato, sono d'accordo, non è possibile che dopo un voto politico i parlame… - ilgiornale : Il garante nega il terzo mandato e deride Di Maio. Il presidente della Camera confida in una deroga - devisucarlox : La regola che vieta ai 5stelle il secondo mandato ci priverà di eminenti personalità come Taverna, Fico e Toninelli… - thelondonboys47 : RT @serebellardinel: #Lavrov anticipò: La diplomazia di #DiMaio è viaggi a vuoto per piatti esotici e ricevimenti di gala, senza risultati,… -