Di Maio “L'agenda Draghi è lo spartiacque” (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) -“La caduta di Draghi ha sconvolto tutto, il panorama politico si è rimescolato. Perciò adesso si stanno parlando le forze responsabili e che possano vantare credibilità”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista a “Repubblica”. Di chiaro c'è solo l'alleanza con il Pd. “L'interlocuzione in corso è tra quelli che condividono un'idea d'Italia, la possibilità che l'agenda Draghi torni al governo del Paese. Questo è lo spartiacque. Ma non abbiamo solo la destra da fronteggiare: c'è anche Giuseppe Conte che fa parte di quel populismo unito al sovranismo, corresponsabile di quanto è successo. Avevamo dei provvedimenti in cantiere che dovevano aiutare le famiglie, ad esempio sul caro benzina e sul caro gas: sui tavoli europei sarà difficile fare battaglia con un governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) -“La caduta diha sconvolto tutto, il panorama politico si è rimescolato. Perciò adesso si stanno parlando le forze responsabili e che possano vantare credibilità”, dice il ministro degli Esteri Luigi Diin una intervista a “Repubblica”. Di chiaro c'è solo l'alleanza con il Pd. “L'interlocuzione in corso è tra quelli che condividono un'idea d'Italia, la possibilità che l'torni al governo del Paese. Questo è lo. Ma non abbiamo solo la destra da fronteggiare: c'è anche Giuseppe Conte che fa parte di quel populismo unito al sovranismo, corresponsabile di quanto è successo. Avevamo dei provvedimenti in cantiere che dovevano aiutare le famiglie, ad esempio sul caro benzina e sul caro gas: sui tavoli europei sarà difficile fare battaglia con un governo ...

CarloCalenda : Non c’è alcuna intenzione da parte di @Azione_it di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Di Maio “L’agenda Draghi è lo spartiacque” - - ItaliaNotizie24 : Di Maio “L’agenda Draghi è lo spartiacque” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Di Maio “L’agenda Draghi è lo spartiacque” - - TereTWT : RT @CarloCalenda: Non c’è alcuna intenzione da parte di @Azione_it di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di M… -