De Luca | “Dimissioni di Draghi? L’Italia è un grande circo equestre La responsabilità è di Lega | M5s e Forza Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) “I 5 stelle hanno fatto qualcosa di sconcertante. Credo che si debba dare una sola risposta a Conte.ha ripetuto più volte che non avrebbe dato vita a un nuovo governo senza il consenso dei 5 stelle. È una mistificazione”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta Facebook, in relazione alla caduta dell’esecutivo guidato da Mario. “L’immagine cheha dato di sì è quella del– ha proseguito – Ladi questa crisi e di questa vicenda è di, 5 stelle e”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.