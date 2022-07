De Ketelaere non convocato dal Bruges: trattativa aperta con il Milan (Di sabato 23 luglio 2022) Il Milan aspetta e spera nel sì del Bruges per Charles De Ketelaere. Intanto il trequartista belga classe 2001 non è stato convocato... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Ilaspetta e spera nel sì delper Charles De. Intanto il trequartista belga classe 2001 non è stato...

