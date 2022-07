Ddl Concorrenza | Federbalneari Italia | “Il vuoto di Governo amplifica l’emergenza del settore turistico”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 luglio 2022) “In questa situazione dididel compartosi fa ancora più urgente e necessita di essere sostenuta a livello istituzionale.chiede alle forze politiche, in vista dell’approvazione del Ddl, per la ‘questione balneare’ di rendersi conto delle difficoltà congiunturali ed economiche che sta attraversando il nostro paese”, dichiara Marco Maurelli, presidente di, in riferimento allo stallo derivato dalla crisi dell’esecutivo Draghi. “Crediamo – spiega il Presidente – che debba essere il prossimopolitico ad occuparsi di concessioni demaniali e che le forze politiche, all’interno del futuro dibattito parlamentare, non debbano ...