Dallo Zecchino d’oro al successo strepitoso | riconoscete il bambino in foto? È famosissimo

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 23 luglio 2022) Ilche vedete inha raggiunto una fama fuori ogni misura. È in grado di riempire gli stadi ancora oggi Molti sono gli artisti che hanno iniziato la loro carriera in un modo che nessuno di noi immagina. Parliamo di nomi che, negli anni, hanno fatto la storia della musica ma che hanno mosso i primi passi in festival di quartiere o pub del tutto sconosciuti. Anche coloro che oggi riescono ad ottenere sold out durante ogni concerto, sono partiti dal basso per arrivare poi alche hanno oggi. E questo è il caso del protagonista di questo scatto, unil cui padre lavorava come camionista mentre la madre era una semplice casalinga, che però aveva una grandissima passione. Ovvero quella della musica. Molto probabilmente è stata proprio lei a trasmettergli questo amore per il ...