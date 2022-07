Dall’Inghilterra sono sicuri | tre club di Premier su Belotti

Leggi su rompipallone

(Di sabato 23 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, l’entourage di Andreaavrebbe contattato diverse squadre diLeague per portare il Gallo in Inghilterra., attualmente svincolato, sarebbe stato proposto a Newcastle, West Ham e Everton che avrebbero iniziato i colloqui con il calciatore. calciomercatoSuggestiva sarebbe un’eventuale coppia d’attacco tutta italiana nel West Ham con il neoacquisto degli Hammers Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano classe 1993 rappresenta una delle occasioni di mercato più vantaggiose; in queste settimane il suo nome è accostato a molte squadre sia italiane che estere. Il campione d’Europa vuole continuare a segnare e laLeague potrebbe essere il miglior palcoscenico per gonfiare di ...