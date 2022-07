Dalla Francia – La Liga chiede la risoluzione del contratto di Kylian Mbappé con il PSG (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-22 17:57:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: La Lega spagnola di calcio ha chiesto l’abrogazione del contratto che legava il Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé, già ambito dal Real Madrid, davanti al tribunale amministrativo di Parigi. Questo ricorso per la sospensione della Liga riguarda anche l’approvazione dei conti del club da parte della Direzione nazionale del controllo e della gestione (DNCG). Tale richiesta è stata respinta lo stesso giorno per mancanza di urgenza, ha appreso l’AFP da una fonte giudiziaria, e sarà esaminata nel merito entro un termine più lungo. ” Ce lo aspettavamo ha spiegato Juan Branco, avvocato francese di LaLiga. Per lui, ” era un ricorso tecnico, quello che conta è il giudizio di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-22 17:57:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: La Lega spagnola di calcio ha chiesto l’abrogazione delche legava il Paris Saint-Germain a, già ambito dal Real Madrid, davanti al tribunale amministrativo di Parigi. Questo ricorso per la sospensione dellariguarda anche l’approvazione dei conti del club da parte della Direzione nazionale del controllo e della gestione (DNCG). Tale richiesta è stata respinta lo stesso giorno per mancanza di urgenza, ha appreso l’AFP da una fonte giudiziaria, e sarà esaminata nel merito entro un termine più lungo. ” Ce lo aspettavamo ha spiegato Juan Branco, avvocato francese di La. Per lui, ” era un ricorso tecnico, quello che conta è il giudizio di ...

RaiNews : Il condimento più diffuso Oltralpe rischia di diventare introvabile nei prossimi mesi - FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - BorottiRenzo : RT @TatiUdaci: ??Wall Street Journal: L'Unione Europea ha respinto all'ultimo minuto una proposta per imporre sanzioni alla compagnia sider… - zazoomblog : Dalla Francia – Trasferimenti: Predrag Rajkovic lascia il Reims per il Real Mallorca (ufficiale) - #Dalla… -