Dalla bufala sul gas algerino ai complotti sulla crisi idrica: le fake news della settimana (Di sabato 23 luglio 2022) Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti della settimana. Un recente accordo con l'Algeria per l'acquisto del gas ha scatenato la fantasia di un politico italiano. Non mancano le teorie del complotto climatico, contornate dall'ennesima bufala delle inesistenti scie chimiche. Nel corso della settimana abbiamo analizzato diverse fake contro i profughi ucraini, in questa galleria ve ne proponiamo una con la nostra analisi. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: all'indirizzo verifica@open.online inviando un messaggio Whatsapp al numero +393518091911 inviando un messaggio privato nella nostra pagina Facebook di Open inviando un DM al nostro account ...

