Dal Veneto alla Sicilia, tanti set estivi per le fiction tv: ecco le novità e i sequel in lavorazione (Di sabato 23 luglio 2022) (Tiziana Lupi, Italpress). Come di consueto, mentre molti vanno in vacanza, anche quest’anno il mondo della fiction sta approfittando dell’estate per realizzare film e serie tv che vedremo nelle prossime stagioni. tanti i titoli al momento in cantiere. Ci sono, innanzi tutto, i sequel: negli studi romani della Videa sono in corso le riprese della settima stagione (la quinta daily) de “Il Paradiso delle Signore”, la soap di Raiuno che promette per le nuove puntate nuovi intrecci e nuovi amori. Lunga, anzi lunghissima, serialità anche per “Un posto al sole”, la cui produzione continua nel centro di produzione Rai di Napoli. E venerdì 29 luglio festeggerà la puntata numero 6.000. È arrivata alla settima stagione “Che Dio ci aiuti”, la serie interpretata da Elena Sofia Ricci che però nelle nuove puntate (le cui riprese ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) (Tiziana Lupi, Italpress). Come di consueto, mentre molti vanno in vacanza, anche quest’anno il mondo dellasta approfittando dell’estate per realizzare film e serie tv che vedremo nelle prossime stagioni.i titoli al momento in cantiere. Ci sono, innanzi tutto, i: negli studi romani della Videa sono in corso le riprese della settima stagione (la quinta daily) de “Il Paradiso delle Signore”, la soap di Raiuno che promette per le nuove puntate nuovi intrecci e nuovi amori. Lunga, anzi lunghissima, serialità anche per “Un posto al sole”, la cui produzione continua nel centro di produzione Rai di Napoli. E venerdì 29 luglio festeggerà la puntata numero 6.000. È arrivatasettima stagione “Che Dio ci aiuti”, la serie interpretata da Elena Sofia Ricci che però nelle nuove puntate (le cui riprese ...

