Da Twitter – #Calciomercato | Stop alla trattativa per Nehuen Perez all’@Udinese_1896 dall’@A…

(Di sabato 23 luglio 2022) Il re del calciomercato ha appena pubblicato un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmentevostra attenzione:perall'@Udinese 1896 dall'@Atleti: problemi sull'ingaggiohttps://t.co/cMk5NWoY1m — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 23, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 15 retweet e 169 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Daper@Udinese 1896 ...

Cyber Security 360

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto,... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiTutti gli acquisti e le cessioni ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Bremer all'Inter/, possibile slittamento per la ... in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e. DIRETTA TORINO ... Data breach Twitter, oltre 5 milioni di account in vendita a 30mila dollari: com'è potuto succedere