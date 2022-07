"Da quando Draghi è premier...": il siluro (pesantissimo) di Monti che spiazza tutti (Di sabato 23 luglio 2022) Mario Monti si smarca dal coro degli "osanna" per Mario Draghi. L'ex premier infatti, intervenendo a L'Aria che tira Estate, ha parlato dell'azione del governo Draghi soprattutto sul fronte economico. E il Loden analizza soprattutto uno degli aspetti più importanti su cui ultimamente si è misurata l'efficacia di alcuni governi sul piano economico: lo spread. A quanto pare da quando Draghi ha messo piede a palazzo Chigi, lo spread ha avuto una crescita costante. Un dato che in queste ore viene ripreso da più parti per analizzare per bene l'andamento dell'economia dopo l'addio di Draghi a palazzo Chigi. In tanti, soprattutto gli "orfani" dem di SuperMario hanno gridato allo scandalo per il ritorno alle urne. E lo hanno fatto aggrappandosi allo spauracchio dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Mariosi smarca dal coro degli "osanna" per Mario. L'exinfatti, intervenendo a L'Aria che tira Estate, ha parlato dell'azione del governosoprattutto sul fronte economico. E il Loden analizza soprattutto uno degli aspetti più importanti su cui ultimamente si è misurata l'efficacia di alcuni governi sul piano economico: lo spread. A quanto pare daha messo piede a palazzo Chigi, lo spread ha avuto una crescita costante. Un dato che in queste ore viene ripreso da più parti per analizzare per bene l'andamento dell'economia dopo l'addio dia palazzo Chigi. In tanti, soprattutto gli "orfani" dem di SuperMario hanno gridato allo scandalo per il ritorno alle urne. E lo hanno fatto aggrappandosi allo spauracchio dello ...

