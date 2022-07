Da New York a Paestum, direttamente dal Jova Beach Party: al Dum Dum Republic Nickodemus (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – “We’re turning up the sound». Il suono si alza. Da New York a Paestum. “Back in Dum Dum Republic”, esordisce Nickodemus, dj e producer giramondo, il globetrotter del ritmo che torna ad animare il più famoso Beach club del Cilento, per l’intero week end del 23 e 24 giugno: sabato in consolle per il grande Party alternandosi con Dj Delta, domenica a far vibrare il dancefloor in apertura e chiusura dell’Istituto Italiano di Cumbia, che dominerà l’arena sul mare per il concerto al tramonto. Un suono selvaggio, identitario, quello dell’Istituto Italiano di Cumbia. Un mix esplosivo fra elettronica e sonorità afroperuviane, tropical, ritmi latinoamericani, animismo e psichedelia: in una sola parola CUMBIA! In una vertigine emozionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – “We’re turning up the sound». Il suono si alza. Da New. “Back in Dum Dum”, esordisce, dj e producer giramondo, il globetrotter del ritmo che torna ad animare il più famosoclub del Cilento, per l’intero week end del 23 e 24 giugno: sabato in consolle per il grandealternandosi con Dj Delta, domenica a far vibrare il dancefloor in apertura e chiusura dell’Istituto Italiano di Cumbia, che dominerà l’arena sul mare per il concerto al tramonto. Un suono selvaggio, identitario, quello dell’Istituto Italiano di Cumbia. Un mix esplosivo fra elettronica e sonorità afroperuviane, tropical, ritmi latinoamericani, animismo e psichedelia: in una sola parola CUMBIA! In una vertigine emozionale ...

