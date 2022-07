Cristina D'Avena è amatissima dai bambini ma non ha figli: "Vi spiego il perché.." (Di sabato 23 luglio 2022) Cristina D'Avena è stata una figura molto importante per tantissimi bambini. Le sue sigle resteranno per sempre nel nostro cuore, eppure ci si domanda come mai una persona così vicina al mondo dei bambini non abbia mai avut figli. Cristina D'Avena non ha bisogno di presentazioni. Ha cantato le sigle dei nostri cartoni animati preferiti, che hanno letteralmente segnato la nostra infanzia. La sua è una voce inconfondibile, che ci fa tornare alla mente il periodo del gioco e della spensieratezza. Ma la cantante è molto attiva ancora oggi, proponendo i suoi brani di maggior successo a tutti quei giovani e adulti che un tempo erano stati bambini. Cristina D'Avena è forse la cantante italiana più famosa in Italia, ed è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 23 luglio 2022)D'è stata una figura molto importante per tantissimi. Le sue sigle resteranno per sempre nel nostro cuore, eppure ci si domanda come mai una persona così vicina al mondo deinon abbia mai avutD'non ha bisogno di presentazioni. Ha cantato le sigle dei nostri cartoni animati preferiti, che hanno letteralmente segnato la nostra infanzia. La sua è una voce inconfondibile, che ci fa tornare alla mente il periodo del gioco e della spensieratezza. Ma la cantante è molto attiva ancora oggi, proponendo i suoi brani di maggior successo a tutti quei giovani e adulti che un tempo erano statiD'è forse la cantante italiana più famosa in Italia, ed è ...

