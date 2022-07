Crisi economia: Giani (Misericordie), rischio stop ambulanze (Di sabato 23 luglio 2022) Le Misericordie d'Italia lanciano "un grido di allarme". Senza attenzione da parte delle istituzioni, "il rischio è che in alcune zone il volontariato sia costretto a fermarsi" a causa del caro - ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Led'Italia lanciano "un grido di allarme". Senza attenzione da parte delle istituzioni, "ilè che in alcune zone il volontariato sia costretto a fermarsi" a causa del caro - ...

Rinaldi_euro : Lega, il sottosegretario all'Economia Freni: 'Dalla crisi nessun rischio per il Pnrr. La manovra? Ci penserà il pro… - eziomauro : Crisi di governo, In pericolo 19 miliardi del Pnrr. Senza manovra esercizio provvisorio - _Nico_Piro_ : @udogumpel Come hai spiegato ai tuoi lettori la crisi del Conte 2 e l'arrivo di Draghi in piena pandemia con un'eco… - Ranalli39851158 : Crisi di governo, Nicola Porro bacchetta Mario Draghi: “Debito pubblico esploso. Non ha fatto nulla…” - antonio_nazaro : RT @tempoweb: Nicola #Porro bacchetta Mario #Draghi: “Debito pubblico esploso. Non ha fatto nulla…” #crisidigoverno #governo #23luglio #ilt… -