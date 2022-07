Crisi di governo, Gelmini a La7: “Ministri e gruppi di Forza Italia informati solo a cose fatte. Berlusconi? Non ci ha mai cercato” (Di sabato 23 luglio 2022) Intervistata negli studi di In Onda su La7, la ministra Maria Stella Gelmini rivela alcuni retroscena sulla caduta del governo Draghi e soprattutto sulle dinamiche interne al suo ormai ex partito Forza Italia dilaniato dalle divisioni. “Il sostegno del partito a Draghi è stato solo di facciata” ha detto. “I Ministri sono stati piano piano estromessi e il gruppo è stato avvisato a cose fatte“. Secondo la ministra, che da oltre vent’anni militava nel partito di Berlusconi e che è sempre stata considerata una fedelissima dell’ex Cavaliere, in “Forza Italia ora c’è una deriva populista e sovranista. Berlusconi? Non ci ha mai cercato“ L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Intervistata negli studi di In Onda su La7, la ministra Maria Stellarivela alcuni retroscena sulla caduta delDraghi e soprattutto sulle dinamiche interne al suo ormai ex partitodilaniato dalle divisioni. “Il sostegno del partito a Draghi è statodi facciata” ha detto. “Isono stati piano piano estromessi e il gruppo è stato avvisato a“. Secondo la ministra, che da oltre vent’anni militava nel partito die che è sempre stata considerata una fedelissima dell’ex Cavaliere, in “ora c’è una deriva populista e sovranista.? Non ci ha mai“ L'articolo proviene da Il Fatto ...

