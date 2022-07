Creata in laboratorio pelle artificiale per robot, il futuro ci somiglia (troppo)? (Di sabato 23 luglio 2022) Grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori dell’università di Tokyo siamo arrivati ad avere i primi brandelli di pelle Creata in laboratorio in grado di rivestire parti meccaniche. L’esperimento dei ricercatori giapponesi apre sicuramente una nuova pagina che ci avvicina a un futuro in cui gli androidi ci somiglierano davvero. E le questioni etiche L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 23 luglio 2022) Grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori dell’università di Tokyo siamo arrivati ad avere i primi brandelli diinin grado di rivestire parti meccaniche. L’esperimento dei ricercatori giapponesi apre sicuramente una nuova pagina che ci avvicina a unin cui gli androidi ci somiglierano davvero. E le questioni etiche L'articolo proviene da Consumatore.com.

