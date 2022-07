Covid: Veneto, 7.301 nuovi casi, boom di ricoveri (Di sabato 23 luglio 2022) E' l'aumento dei ricoveri in ospedale, 31 più di ieri, il dato saliente del bollettino Covid in Veneto. Nei reparti medici sono ora 1.041 (+31) i posti letto occupati da malati con diagnosi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) E' l'aumento deiin ospedale, 31 più di ieri, il dato saliente del bollettinoin. Nei reparti medici sono ora 1.041 (+31) i posti letto occupati da malati con diagnosi di ...

AnsaVeneto : Covid: Veneto, 7.301 nuovi casi, boom di ricoveri. In un giorno 31 malati in più accolti in reparti area medica… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – I positivi scendono a 100 mila – Boom di ricoveri in area medica – 9 morti - FabrizioGalliBL : RT @corriereveneto: Covid, i test rapidi sono sicuri? «Sì, sono alla 4ª generazione ma attenzione a come si fanno» - too_xedo : @CadoSullaLuna @m4gny @__bloodflowers 20 anni di tagli e poi mannaggia ar Covid oh il focolaio in Veneto e Lombardia. Solo lì. Ma Cristo. - corriereveneto : Covid, i test rapidi sono sicuri? «Sì, sono alla 4ª generazione ma attenzione a come si fanno» -