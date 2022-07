Covid oggi Lazio, 6.365 contagi e 7 morti. A Roma 3.023 nuovi casi (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.365 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.318 tamponi molecolari e 28.675 antigenici. I ricoverati sono 1.095, 6 in più da ieri, 73 le terapie intensive, 5 in più, e 7.396 guariti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2%. I casi a Roma città sono a quota 3.023. Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 1.372 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.365 ida Coronavirus, 23 luglio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.318 tamponi molecolari e 28.675 antigenici. I ricoverati sono 1.095, 6 in più da ieri, 73 le terapie intensive, 5 in più, e 7.396 guariti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2%. Icittà sono a quota 3.023. Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl1: sono 810 ie 1 decesso. Asl2: sono 1.372 ie 1 decesso. Asl3: sono ...

