Covid oggi Emilia, 5.166 contagi e 11 morti: bollettino 23 luglio (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.166 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 11 persone per un totale di 17.359 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.117 tamponi, tra cui 8.832 molecolari e 13.285 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 50, 5 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.743, 17 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 754 nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.166 i nuovida Coronavirus, 232022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 11 persone per un totale di 17.359 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.117 tamponi, tra cui 8.832 molecolari e 13.285 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 50, 5 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.743, 17 in più rispetto a ieri. La situazione deinelle province vede Bologna con 754 nuovi ...

