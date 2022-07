Covid Liguria | i dati del 23 luglio | 1940 nuovi casi e 1 decesso - Cronaca - lanazione it

BabboleoNews : Il bollettino #covid odierno diffuso da @RegLiguria. In #Liguria i nuovi positivi sono 1.940 su 10.172 tamponi: tas… - MontyGTweet : #WestNile ,#siccità, #Covid_19,Caravella portoghese,Caldo,#crisidigoverno,gas,#Meloni,#Conte... manca solo uno squa… - GeosNewsGE : Covid, 1834 nuovi positivi a fronte di 8500 tamponi #Genova #Liguria #News - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, i dati del 22 luglio 2022: 1834 nuovi positivi e 4 decessi - AnsaLiguria : Covid: positivi in Liguria tornano sotto quota 25 mila, 4 morti. Decessi sono arrivati a 5400, quasi 3000 vaccinazi… -

: i dati del 23 luglio 2022 La I nuovi positivi al virus insono 1940 su un totale di 10.172 tamponi analizzati (1713 tamponi molecolari e 8459 test rapidi). Il tasso di ......a capire come sta cambiando il settore agricolo anche in considerazione dell'emergenzae al ... all'incontro in comune […] Navigazione articoli Regione, rinnovato l'accordo tra, ..."Questi numeri - è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - confermano che abbiamo ... e anche di vaccinazione durante tutto il periodo dell’emergenza coronavirus, dimostrando ...La Spezia, 23 luglio 2022 - I nuovi positivi al virus in Liguria sono 1940 su un totale di 10.172 tamponi analizzati (1713 tamponi molecolari e 8459 test rapidi). Il tasso di positività è del 19%, nel ...