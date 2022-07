Covid | le notizie Bollettino | 68 170 casi e 116 morti Tasso positività al 19 | 4% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 23 luglio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-87), lieve aumento delle intensive (+3). Iss: "In lieve aumentoreinfezione: da 11,7% a 12%". Secondo l'Iss, è verosimile che ci sia stato anche un aumento delle persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla 'autodiagnosi'. Dal report esteso: "Raggiunto il picco nell'ultima settimana"