Covid | in Lombardia 8 675 nuovi casi | contagi in calo

SkyTG24 : #Covid19 #Lombardia: 8.675 casi, tasso di positività al 18% - rep_milano : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 23 luglio: 8.675 nuovi casi e 34 decessi - lecco_notizie : Covid. Sono 8.675 i nuovi positivi in Lombardia (18%), +239 a Lecco - infoitinterno : Bollettino Covid oggi del 23 luglio Italia e Lombardia - nattydoctor : @Nill013 @Ca_stile @gianmarcoprete Vent'anni di sanità leghisti in Lombardia. Record di decessi per COVID. Di che cazzo parliamo, dai. -

Maturità 2022, ritorno all'esame pre -: le regioni con più lodi. A guidare la classifica ...(1,5), Piemonte (2,1) e Veneto (2 per cento). In generale i candidati che hanno ottenuto la ...Sono 68.170 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto agli 71.075 di ieri, per un ...le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono...Milano, 23 lug.(Adnkronos) - In Lombardia sono 8.675 i positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, rispetto agli 8.915 di ieri. E' quanto emerge dall'aggiornamento diramato dal Ministero ...Sono 1.153 i nuovi casi di positività al Covid-19 nel bresciano; in Lombardia 8.675. Sul fronte degli ospedali, ci sono 7 pazienti in più nei reparti lombardi di terapia intensiva, quindi 48 mentre in ...