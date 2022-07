Covid: D'Amato, nel Lazio 6.365 nuovi casi positivi (Di sabato 23 luglio 2022) "Oggi nel Lazio su 4.318 tamponi molecolari e 28.675 tamponi antigenici per un totale di 32.993 tamponi, si registrano 6.365 nuovi casi positivi (+257), sono 7 i decessi ( - 4), 1.095 i ricoverati (+6)... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "Oggi nelsu 4.318 tamponi molecolari e 28.675 tamponi antigenici per un totale di 32.993 tamponi, si registrano 6.365(+257), sono 7 i decessi ( - 4), 1.095 i ricoverati (+6)...

