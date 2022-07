Covid | 8 915 nuovi positivi in Lombardia | 879 a Bergamo

(Di sabato 23 luglio 2022) Sono 8.915 ialin, a fronte di 46.333 tamponi effettuati. A879. Invariati i ricoveri in terapia intensiva che rimangono 41 mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari che sono 1.524 (-16). I morti sono stati 31 nelle ultime 24 ore. I dati di oggi Tamponi effettuati 46.3338.915 Ricoveri in terapia intensiva 41 (=) Ricoveri nei reparti 1.524 (-16) Decessi 41 I dati per provincia Milano 2.634879 Brescia 1.167 Como 490 Cremona 403 Lecco 264 Lodi 199 Mantova 485 Monza e Brianza 704 Pavia 615 Sondrio 163 Varese 676.

