Così Letta ha sacrificato Draghi (Di sabato 23 luglio 2022) Se dovessimo intitolare il racconto dell’implosione del governo Draghi dovremmo affidarci ad una locuzione perentoria: il paradosso di una crisi. Infatti, nel tentativo di salvaguardare l’illusione del campo largo si è sacrificato il governo larghissimo. Il Pd di Enrico Letta, anziché sminare il perimetro di governo, si è subordinato al disegno utopico di incorporare i Cinquestelle nell’area progressista, nonostante Giuseppe Conte avesse ostentato il dissenso sul decreto Aiuti perché includeva il termovalorizzatore richiesto dal sindaco di Roma. Campo largo addio A pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura era ovvio assistere alle fibrillazioni nella maggioranza di governo con i partiti intenti a rivendicare la loro agenda politica. Tuttavia, nella crisi, principiata dalla defezione di Conte su un provvedimento ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 23 luglio 2022) Se dovessimo intitolare il racconto dell’implosione del governodovremmo affidarci ad una locuzione perentoria: il paradosso di una crisi. Infatti, nel tentativo di salvaguardare l’illusione del campo largo si èil governo larghissimo. Il Pd di Enrico, anziché sminare il perimetro di governo, si è subordinato al disegno utopico di incorporare i Cinquestelle nell’area progressista, nonostante Giuseppe Conte avesse ostentato il dissenso sul decreto Aiuti perché includeva il termovalorizzatore richiesto dal sindaco di Roma. Campo largo addio A pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura era ovvio assistere alle fibrillazioni nella maggioranza di governo con i partiti intenti a rivendicare la loro agenda politica. Tuttavia, nella crisi, principiata dalla defezione di Conte su un provvedimento ...

DSantanche : Tre indizi fanno una prova: incontra #Letta, non tira in ballo bandiere #Pd (cittadinanza facile e droga libera) e… - LaStampa : L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” - Shamone87665062 : RT @Moonlightshad1: Quando la Meloni arriverà al 40% mi raccomando, date la colpa a Conte. Non guardate quello che va facendo Letta: con un… - fax1974 : RT @jacopo_iacoboni: “Dai 5Stelle grave errore, ma per me l'avversario è e resta la destra” Speranza fa subito capire che la sinistra farà… - halisa11 : @rosdefilippis Ah sì, la sinistra guarda così tanto a #Melenchon e alla #LaGauche francese, che forse Fratoianni fi… -