Cosa c’è dietro la scelta del nuovo capo degli 007 militari di Londra

(Di sabato 23 luglio 2022) Adrian Bird è stato scelto da Ben Wallace, ministro della Difesa britannico, come prossimodell’intelligence militare del Regno Unito (Defence Intelligence), quella che ci ha abituato in questi mesi di guerra della Russia contro l’Ucraina alla pubblicazione di bollettini quotidiani con gli aggiornamenti delle novità sul campo secondo quanto ricostruito dell’organismo. Ecco quello diffuso oggi, sabato 23 luglio. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/m5gfsJnVfM #StandWithUkraine pic.twitter.com/RWnJFR8WY1 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 23, 2022 Bird, attualmente direttore generale del Gchq, cioè l’organizzazione d’intelligence responsabile di signals intelligence e information assurance al governo e alla forze armate, entrerà in carica a settembre. ...