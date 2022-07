Convocati Napoli, la lista dei disponibili per il ritiro a Castel di Sangro (Di sabato 23 luglio 2022) Iniziata la seconda fase del ritiro del Napoli, che ha comunicato i Convocati per Castel di Sangro: la lista La seconda parte del ritiro del Napoli è iniziata, con gli azzurri arrivati a Castel di Sangro. Questi i giocatori a disposizione del tecnico Spalletti. Portieri: Marfella, Meret, Idasiak, Contini. Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Iniziata la seconda fase deldel, che ha comunicato iperdi: laLa seconda parte deldelè iniziata, con gli azzurri arrivati adi. Questi i giocatori a disposizione del tecnico Spalletti. Portieri: Marfella, Meret, Idasiak, Contini. Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

