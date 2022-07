Conte a Letta | Italia tradita? Quando respinta in Aula agenda M5s

Ettore_Rosato : Noi abbiamo voluto Draghi e lo abbiamo sostenuto fino alla fine. Il Pd invece inseguiva Conte. E oggi Letta dice: c… - Giorgiolaporta : Dovrebbe essere un giorno di festa. Sarà di nuovo il Popolo Sovrano che deciderà se essere governato dalla #Meloni… - NicolaPorro : Alessandro #Sallusti elegge il 'Re degli stupidi': chi sarà tra #Draghi, #Letta e #Conte??? - acord1410 : @cugusi1952 Che non ha senso la discussione. La grande maggioranza di chi andrà al voto voterà Meloni o Salvini o B… - Open_gol : «L'Italia è stata tradita quando il centrodestra e il premier hanno respinto la nostra agenda sociale» -

L'ex premier risponde a distanza a Enricoche, in un post, aveva parlato di 'Italia tradita'. Meloni: 'Governa chi vince alle urne, noi ci ...Lo ha scritto su Facebook il leader del M5s, Giuseppe, rispondendo al post del segretario del Pd, Enrico, contro chi ha fatto cadere il Governo di Mario Draghi."Basta salari da fame e ...Milano, 23 lug. (askanews) - 'È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione ..."È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal M5s, l'hanno respinta umiliando tut ...