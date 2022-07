Con tombino divelto sfascia distributore bibite, la denuncia di Borrelli (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Con la pesante griglia in ghisa di un tombino, presumibilmente divelta poco prima, in piena notte distrugge un distributore automatico di bevande, ma le telecamere riprendono tutto e il video diventa in poche ore virale. Succede a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. A rendere noti i fatti è lo stesso esercente del distributore automatico, che ha inviato il filmato a Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale campano di Europa Verde che da tempo denuncia episodi di violenza, vandalismo o inciviltà pubblicando sui suoi canali social i filmati e le segnalazioni che gli arrivano dai cittadini. In questo caso si vede l’uomo, in maglietta e bermuda, entrare nel locale dove sono sistemati vari distributori automatici ed accanirsi contro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Con la pesante griglia in ghisa di un, presumibilmente divelta poco prima, in piena notte distrugge unautomatico di bevande, ma le telecamere riprendono tutto e il video diventa in poche ore virale. Succede a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. A rendere noti i fatti è lo stesso esercente delautomatico, che ha inviato il filmato a Francesco Emilio, il consigliere regionale campano di Europa Verde che da tempoepisodi di violenza, vandalismo o inciviltà pubblicando sui suoi canali social i filmati e le segnalazioni che gli arrivano dai cittadini. In questo caso si vede l’uomo, in maglietta e bermuda, entrare nel locale dove sono sistemati vari distributori automatici ed accanirsi contro ...

