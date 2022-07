Con l’auto a quasi 300 km/h si schianta e muore: il video sui social. In auto un'amica incinta (Di sabato 23 luglio 2022) Tragedia in diretta in diretta sui social. Si chiamava Orsus Brischetto , 22 anni, come rivela Fanpage, il ragazzo che ieri ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Rom a. Insieme a lui sulla sua... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 luglio 2022) Tragedia in diretta in diretta sui. Si chiamava Orsus Brischetto , 22 anni, come rivela Fanpage, il ragazzo che ieri ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Rom a. Insieme a lui sulla sua...

rusembitaly : ???? #QuestoGiornoNellaStoria ?? Il 20/07/1966 il Comitato Centrale del PCUS deliberò la costruzione della fabbrica… - fattoquotidiano : Milano, l’appello della mamma con figlio affetto da autismo: “Mi hanno rubato l’auto. Dentro c’è il quaderno col qu… - Nazione_Empoli : Diciassettenne in scooter grave: ubriaco contromano la investe con l'auto - sacchiflavio : RT @LBiglione: #Grillo che dice 'Ce l'hanno tutti con noi, quindi abbiamo ragione'é come il vecchietto che prende l'autostrada nella corsia… - J0hnnyBl4ke85 : Il lato positivo di questo periodo è che se lasci l'auto al sole per una quarantina di minuti poi puoi aprire cofan… -