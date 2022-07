ClioMakeUp sbotta su Instagram: “Chi ha la tata in vacanza non è una mamma di m***a” (Di sabato 23 luglio 2022) Da quando potersi permettere una tata che accompagni la famiglia in vacanza sarebbe un ‘crimine’? Per quei genitori che hanno la fortuna o la possibilità semplicemente di poter essere supportati anche durante le ferie, non sembrerebbe esserci nulla di male. Ma evidentemente non è così. E la mamma di turno a farne le spese, in termini di opinioni e commenti sui social – sempre lì – è Clio Zammatteo, la nota truccatrice, youtuber, imprenditrice conosciuta con lo pseudonimo ClioMakeUp. Mamme vip prese di mira Qualche giorno fa nell’occhio del ciclone era finita Paola Turani, con la ‘colpa’ di essersi lamentata delle difficoltà incontrate nella vita quotidiana nel gestire un bimbo di otto mesi, il figlio Enea Serpellini. Questa volta invece, sotto l’intransigente lente social che valuta quanto una ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Da quando potersi permettere unache accompagni la famiglia insarebbe un ‘crimine’? Per quei genitori che hanno la fortuna o la possibilità semplicemente di poter essere supportati anche durante le ferie, non sembrerebbe esserci nulla di male. Ma evidentemente non è così. E ladi turno a farne le spese, in termini di opinioni e commenti sui social – sempre lì – è Clio Zammatteo, la nota truccatrice, youtuber, imprenditrice conosciuta con lo pseudonimo. Mamme vip prese di mira Qualche giorno fa nell’occhio del ciclone era finita Paola Turani, con la ‘colpa’ di essersi lamendelle difficoltà incontrate nella vita quotidiana nel gestire un bimbo di otto mesi, il figlio Enea Serpellini. Questa volta invece, sotto l’intransigente lente social che valuta quanto una ...

