Clio Makeup criticata perché ha portato la tata in vacanza | ex volto di Temptation Island | e neo mamma | interviene

Nelle ultime ore Clio Makeup è stata molto criticata per aver portato in vacanza con sé e la sua famiglia la tata. In molti l'hanno accusata di essere una cattiva madre e lei ha voluto rispondere prontamente: Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me. Sui social, però, c'è stato anche chi ha difeso Clio. Tra questi Roberta Mercurio, ex volto di Temptation Island diventata mamma circa un anno fa.

