Claudio Sona scartato da tutti i reality: è polemica | "Ogni volta che ci provo finisce male" Un nome, il suo, che richiama sovente reality quali Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi. Senza mai parteciparvi Sona fa parlare di sé. Scopriamo perché. Claudio Sona è un ex tronista di Uomini e Donne, il dating show più famoso d'Italia, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Per il giovane fino ad ora non è stato possibile proseguire nella carriera televisiva. Al riguardo la Signora di Mediaset, gli aveva anche proposto un trono gay, nella speranza per lui di tornare a calcare il palcoscenico. In un'intervista a PipolTv, Sona è tornato sulla vicenda e ha confessato le sue amarezze e perplessità sull'impossibilità di concorrere in uno show. "tutti mi vogliono ma nessuno mi sceglie. Voglio la verità!" – ha tuonato il modello, che poi si è dato anche una ...

