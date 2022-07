Claudia Koll da icona sexy a donna religiosa | Mi pento del mio passato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 luglio 2022)è un'attrice che per certi versi ha rappresentato un'della televisione italiana negli anni Novanta. Celebre per il suo ruolo di Linda Fogliani in Linda e il Brigadiere, oggi conduce uno stile di vita completamente diverso rispetto a un tempo. Ecco costa sta facendo oggi.è un'attrice che molti conosceranno per il famosissimo ruolo di Linda Fogliani nella fortunata serie televisiva Linda e il Brigadiere. Stiamo parlando del periodo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, quandoera ancora unache metteva in risalto la sua bellezza e la sua sensualità. In quegli anni, infatti, laera conosciuta soprattutto per la sua bellezza da togliere il fiato, oltre che per il suo ...