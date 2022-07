Cina, uomo giustiziato per aver ucciso la moglie influencer: le aveva dato fuoco durante una diretta social (Di sabato 23 luglio 2022) aveva dato fuoco alla moglie mentre era in diretta su Douyin (la versione cinese di TikTok ) e le ustioni l'avevano uccisa pochi giorni più tardi. Sabato 16 luglio Tang Lu è stato giustiziato secondo ... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022)allamentre era insu Douyin (la versione cinese di TikTok ) e le ustioni l'no uccisa pochi giorni più tardi. Sabato 16 luglio Tang Lu è statosecondo ...

