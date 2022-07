Ciclismo | slitta il rientro di Valverde dopo l’incidente Casi Covid nella famiglia del murciano

(Di sabato 23 luglio 2022) Ilalle corse di Alejandroera previsto per il 25 luglio, alla Prueba Villafranca, una corsa di un giornoregione dei Baschi. Lo spagnolo è stato costretto ad uno stopessere stato investito da un automobilista mentre si allenava in strada con dei compagni. La spiacevole situazione, accaduta il 2 luglio, non ha fortunatamente causato al 42ennealcun danno grave o permanente, permettendogli il ritorno a meno di un mese di distanza. Il suoinfatti sarà spostato di appena due giorni, al 27 luglio. Lo farà alla Vuelta Castilla y Leon, breve corsa composta da appena due tappe e già vinta da “Bala” nel 2016. Tour de France femminile 2022: Marta Cavalli ed Elisa Balsamo tra le stelle della prima storica edizione. Si parte da Parigi, si chiude sulla ...

Cinquantenni : @tribsportblog @LeTour la tappa dei giganti vede cambiare la maglia gialla #TDF2022 un #ciclismo entusiasmante… -

La Gazzetta dello Sport

Un fair - play che esalta ancor più uno sport di straordinaria fatica come il: il gesto ... fatta troppo lunga, e la ruota chesullo sterrato. Ma soprattutto l'immagine del Tour è la ...A causa di problemi personali di Francesco Moser, il talk con protagonista proprio il grande campione di- lo ricordiamo, inizialmente prevista per il 15 luglio - è spostata al 4 agosto, sempre in piazza della Repubblica a Piumazzo alle 20,30. Sarà una serata, realizzata con il Patrocinio del ... Vingegaard trionfa a Hautacam e ipoteca il Tour. E che fair-play con Pogacar: lo aspetta dopo una caduta! Il rientro alle corse di Alejandro Valverde era previsto per il 25 luglio, alla Prueba Villafranca, una corsa di un giorno nella regione dei Baschi. Lo spagnolo è stato costretto ad uno stop dopo esse ...Slitta l'assalto al primato di Campenaerts: la priorità del piemontese è difendere il titolo iridato a cronometro ...