"Chi lo ha suggerito". Gelmini, soffiata velenosa sul Cav: cosa c'è dietro la cacciata di Draghi (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo l'addio a Forza Italia per lo strappo con Mario Draghi che non ha alcuna intenzione né di digerire, né di tollerare, Mariastella Gelmini spiega le sue ragioni. Lo fa anche in veste di ospite di In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di venerdì 22 luglio. E il ministro per gli Affari regionali spiega che ora, in politica, seguirà l'agenda Draghi. Sarà quella insomma la sua nuova collocazione, in attesa di capire quale sarà il partito. Ma a In Onda, la Gelmini si spende anche in considerazioni molto dure contro Forza Italia e, in particolare, contro chi avrebbe spinto Silvio Berlusconi a prendere una decisione che lei reputa sbagliatissima. Di nomi non ne fa, ma il messaggio è chiarissimo: "Non dirò una parola contro il presidente Berlusconi -

