“Che prezzi!”. Chiara Ferragni, la nuova collezione scuola: quanto costano diari, matite e astucci (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo numerose collaborazioni, Chiara Ferragni lancia la collezione per la scuola in collaborazione anche con Pigna. Quaderni, diario, astucci e tanti altri accessori realizzati per le più esigenti che andranno a ruba tra gli ammiratori dell’estetica dell’imprenditrice digitale, allegra e coloratissima. Gettonatissimo il diario agenda fluffy con copertina morbidissima al tatto e la penna coordinata. La liea è caratterizzata da colori brillanti, glitter, disegni pop e l’iconico logo a forma di occhio. La nuova linea scolastica allegra e super colorata è già disponibile per l’acquisto online e nei negozi per rendere super fashion il ritorno tra i banchi. E ancora gli astucci di silicone logo Eyelike in rilievo con dettagli colorati, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo numerose collaborazioni,lancia laper lain collaborazione anche con Pigna. Quaderni,o,e tanti altri accessori realizzati per le più esigenti che andranno a ruba tra gli ammiratori dell’estetica dell’imprenditrice digitale, allegra e coloratissima. Gettonatissimo ilo agenda fluffy con copertina morbidissima al tatto e la penna coordinata. La liea è caratterizzata da colori brillanti, glitter, disegni pop e l’iconico logo a forma di occhio. Lalinea scolastica allegra e super colorata è già disponibile per l’acquisto online e nei negozi per rendere super fashion il ritorno tra i banchi. E ancora glidi silicone logo Eyelike in rilievo con dettagli colorati, ...

