"Che guardi?" e parte il pestaggi: sfregiato un ragazzo nel Napoletano (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOttaviano – Tutto ha avuto origine per quello che gli stessi investigatori definiscono "uno sguardo di troppo". Due ventenni di Ottaviano sono stati picchiati brutalmente da quattro ragazzi, due non ancora maggiorenni, che nella mattinata di oggi sono stati bloccati dai carabinieri. I più grandi sono ai domiciliari mentre un minore è stato collocato in comunità mentre per il secondo è stata disposta la permanenza in casa. I fatti risalgono allo scorso 9 aprile e sono avvenuti davanti ad un bar di Ottaviano, alla presenza di molti avventori. Qui, dopo un iniziale screzio verbale dovuto al fatto che i due ventenni avrebbero "guardato" gli altri, dalle parole si è passati presto ai fatti. Le due vittime sono state colpite a pugni, calci e con un manganello telescopico. Con tanta violenza fino a causare ferite guaribili per uno dei giovani in 60 giorni ed in 10 ...

