"Che fine devono fare". Giorgia Meloni e i delinquenti di Cagliari: immigrazione, cambia il vento? (Di sabato 23 luglio 2022) Giorgia Meloni sbotta contro i delinquenti che hanno scatenato la loro violenza a Cagliari. "Si divertivano a tirare bottiglie contro una chiesa e non contenti hanno aggredito uno chef di Cagliari che li stava rimproverando, fratturandogli tre costole", tuona la leader di Fratelli d'Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Mi auguro che questi malviventi vengano espulsi immediatamente dall'Italia. Al cuoco la mia massima solidarietà". Un famoso cuoco di Cagliari, Ignazio Ster, di 60 anni è stato infatti aggredito mentre rientrava a casa la notte del 15 luglio. Aveva terminato la serata di lavoro nel famoso ristorante della Marina, nel centro del capoluogo sardo, ed era andato con un amico a bere una birra in un locale della via Baylle quando verso le 3 del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022)sbotta contro iche hanno scatenato la loro violenza a. "Si divertivano a tirare bottiglie contro una chiesa e non contenti hanno aggredito uno chef diche li stava rimproverando, fratturandogli tre costole", tuona la leader di Fratelli d'Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Mi auguro che questi malviventi vengano espulsi immediatamente dall'Italia. Al cuoco la mia massima solidarietà". Un famoso cuoco di, Ignazio Ster, di 60 anni è stato infatti aggredito mentre rientrava a casa la notte del 15 luglio. Aveva terminato la serata di lavoro nel famoso ristorante della Marina, nel centro del capoluogo sardo, ed era andato con un amico a bere una birra in un locale della via Baylle quando verso le 3 del ...

LaVeritaWeb : Nessun titolone per i missili ucraini lanciati sull’impianto nucleare di Zaporizhzhia. Con quelli russi si era alla… - fattoquotidiano : Franceschini certifica la fine del patto col M5s: “Rivendico quello che abbiamo fatto con loro, ma lo strappo rende… - Agenzia_Ansa : Come funzioneranno le Camere formato 'small'. Saranno due Aule inedite, dimagrite di circa il 30% dei parlamentari,… - UnaFenice : @mauriziocascel1 Quella che aspetta alla fine sono sempre io comunque. - asylum6666 : ormai sono abituata a far tutto da sola e va bene così tanto alla fine sarà sempre così mi ci devo abituare e basta… -