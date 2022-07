'Che dolore veder dilaniata tanta bellezza' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 23 luglio 2022) La lettera scritta da Grosseto da una turista: 'Mio padre era originario di Pieve a Elici e quelle colline le abbiamo avute sempre nel ... Leggi su lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) La lettera scritta da Grosseto da una turista: 'Mio padre era originario di Pieve a Elici e quelle colline le abbiamo avute sempre nel ...

vigilidelfuoco : “È con dolore che abbiamo saputo della morte della volontaria di protezione civile Elena Lo Duca durante lo spegnim… - chetempochefa : “Signori Regeni, con me vi abbracciano milioni di italiani, che condividono il vostro dolore” -Dopo lo stop al pro… - lauraboldrini : È “abnorme” non continuare il processo, come detto dalla pg De Masellis. È “abnorme” il dolore inferto a familiar… - diceNiNi : @DIAVOLE13994496 La mia mamma se n'è andata 7 anni fa e la penso ogni giorno. Però il dolore e l'angoscia che senti… - inlukesarms : RT @UgoliniLorenzo: Ma io avevo bisogno di far uscire dalle budella almeno un po' di questo dolore, che sto provando in prima persona, per… -