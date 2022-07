Cerreto Summer Fest | attesa per l’arrivo di Cristina D’Avena

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSannita (Bn) – Un’estate ancora tutta da vivere è l’estate targata “Pro Loco Cominium” aSannita. Siamo ormai nei mesi più caldi e belli della stagione estiva e la Pro Loco si prepara a vivere ancora altri eventi che allieteranno le serate della Città Titernina. Il ricco programma stilato dall’Associazione ha già mandato in scena un pomeriggio di giochi, musica e dolci per i più piccoli e una giornata di trekking in natura e pic-nic in montagna (in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco). Gli appuntamenti non terminano qui, la Pro Loco vi aspetta ancora nei mesi di agosto e settembre con la replica di due eventi che la scorsa estate hanno riscosso davvero un grande successo: “Una Notte al Museo” e “E quindi uscimmo a riveder le stelle … “. “Una Notte al Museo”, in programma per la serata del 5 ...