Centro Nautico Bardolino vince il Campionato Italiano Optimist a Squadre (Di sabato 23 luglio 2022) Si è concluso con la vittoria del Centro Nautico Bardolino il Campionato Italiano Optimist a Squadre, svoltosi dal 20 luglio al Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna. La finale si è disputata tra la squadra di Bardolino e il Circolo della Vela Muggia che, dopo un’ultima prova estremamente equilibrata e combattuta fino all’ultima boa, si è visto sconfitto per 2 a 1. Centro Nautico Bardolino in trionfo, il resto della classifica Terzo posto per il Tognazzi Marine Village, che ha vinto 2-1 la finale per il gradino più basso del podio contro il Circolo Vela Bellano, al quale è stato assegnato il Trofeo Pisoni. La Coppia Flavio Marendon è invece andata al quinto classificato, la squadra della ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 23 luglio 2022) Si è concluso con la vittoria delil, svoltosi dal 20 luglio al Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna. La finale si è disputata tra la squadra die il Circolo della Vela Muggia che, dopo un’ultima prova estremamente equilibrata e combattuta fino all’ultima boa, si è visto sconfitto per 2 a 1.in trionfo, il resto della classifica Terzo posto per il Tognazzi Marine Village, che ha vinto 2-1 la finale per il gradino più basso del podio contro il Circolo Vela Bellano, al quale è stato assegnato il Trofeo Pisoni. La Coppia Flavio Marendon è invece andata al quinto classificato, la squadra della ...

PressMareItalia : Si è #concluso con la #vittoria del #CentroNauticoBardolino il #CampionatoItalianoOptimist a #Squadre, svoltosi dal… - NauticaReport : AICO | Il Centro Nautico Bardolino vince il Campionato Italiano Optimist a Squadre - maxden512 : RT @lni_pn: Posti disponibili al Centro Nautico - #LagodelleNazioni - Lega Navale Italiana per il 5° e 6° turno ad agosto Scopri come fare… - Valente_Tweet : RT @lni_pn: Posti disponibili al Centro Nautico - #LagodelleNazioni - Lega Navale Italiana per il 5° e 6° turno ad agosto Scopri come fare… - lni_pn : Posti disponibili al Centro Nautico - #LagodelleNazioni - Lega Navale Italiana per il 5° e 6° turno ad agosto Scop… -