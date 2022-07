CdS – Wijnaldum verso la Roma: nuovi indizi social (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 22:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Roma – Quest’oggi il Paris Saint-Germain ha sfidato l’Urawa in amichevole. Il club parigino ha vinto 3-0 grazie alle reti di Sarabia, Mbappe e Kalimuendo. Georginio Wijnaldum non è rientrato nella lista dei convocati (perché non presente nella tournée giapponese del club): una notizia che rientra nel discorso mercato e nella trattativa avviata dalla Roma per l’olandese. Wijnaldum ha poi inviato un indizio social che ha scatenato i tifosi giallorossi. Il centrocampista sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto immerso in piscina in cui si vedono solo gli occhi e la testa. Ad accompagnare lo scatto una emoji degli occhi, quasi a voler comunicare novità imminenti. I tifosi ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 22:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere:– Quest’oggi il Paris Saint-Germain ha sfidato l’Urawa in amichevole. Il club parigino ha vinto 3-0 grazie alle reti di Sarabia, Mbappe e Kalimuendo. Georginionon è rientrato nella lista dei convocati (perché non presente nella tournée giapponese del club): una notizia che rientra nel discorso mercato e nella trattativa avviata dallaper l’olandese.ha poi inviato unche ha scatenato i tifosi giallorossi. Il centrocampista sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto immerso in piscina in cui si vedono solo gli occhi e la testa. Ad accompagnare lo scatto una emoji degli occhi, quasi a voler comunicare novità imminenti. I tifosi ...

ferrantelli94 : RT @zona_talento_: ???? La #Roma dopo il colpo Paulo #Dybala potrebbe presto accelerare per Georgino #Wijnaldum. La trattativa col #PSG non è… - serie_a24 : #Roma, CdS: “Wijnaldum vuole il giallorosso, ma l’operazione è complessa” - infoitsport : Roma, CdS: “Wijnaldum vuole il giallorosso, ma l’operazione è complessa” - zona_talento_ : ???? La #Roma dopo il colpo Paulo #Dybala potrebbe presto accelerare per Georgino #Wijnaldum. La trattativa col #PSG … - serie_a24 : #Roma, CdS: “Wijnaldum gradisce la capitale giallorossa” -

Il Tempo, Mourinho chiama Wijnaldum che dice sì alla Roma: si tratta con il PSG sulla formula e il problema ingaggio Goalist Roma, CdS: “Wijnaldum vuole il giallorosso, ma l’operazione è complessa” Wijnaldum è stato vicino alla Roma dai tempi del Newcastle, poi quando si è svincolato dal Liverpool ha avuto un’altra possibilità, ma il Psg gli ha offerto un ingaggio super. ome riporta il CdS la Ro ... Roma, CdS: “Wijnaldum gradisce la capitale giallorossa” ome riporta il CdS, la Roma sta cercando di affondare l’ennesimo grande colpo con il centrocampista olandese, ma serve il Psg. Wijnaldum ha un contratto con il Paris Saint Germain fino al 2024, ma vor ... Wijnaldum è stato vicino alla Roma dai tempi del Newcastle, poi quando si è svincolato dal Liverpool ha avuto un’altra possibilità, ma il Psg gli ha offerto un ingaggio super. ome riporta il CdS la Ro ...ome riporta il CdS, la Roma sta cercando di affondare l’ennesimo grande colpo con il centrocampista olandese, ma serve il Psg. Wijnaldum ha un contratto con il Paris Saint Germain fino al 2024, ma vor ...