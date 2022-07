Caterina Chinnici vince le primarie del campo progressista in Sicilia (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - È Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd a vincere le primarie del campo progressista. Secondo quanto comunicato dal Pd Siciliano il dato definitivo dei voti online vede avanti Caterina Chinnici con 13.519 preferenze, l'esponente del M5s Barbara Floridia con 10.068 voti, il deputato regionale Claudio Fava con 6977. I voti raccolti nei gazebo sono circa 1400. È atteso il dato definitivo comprensivo delle preferenze nei 32 gazebo dell'Isola, ma che "non può incidere sull'esito finale", spiegano dal Pd. Si è votato dalle 8 alle 22 nei 32 gazebo allestiti nel territorio regionale e online A sfidarsi erano Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, la sottosegretaria all'istruzione Barbara ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - È, europarlamentare del Pd are ledel. Secondo quanto comunicato dal Pdno il dato definitivo dei voti online vede avanticon 13.519 preferenze, l'esponente del M5s Barbara Floridia con 10.068 voti, il deputato regionale Claudio Fava con 6977. I voti raccolti nei gazebo sono circa 1400. È atteso il dato definitivo comprensivo delle preferenze nei 32 gazebo dell'Isola, ma che "non può incidere sull'esito finale", spiegano dal Pd. Si è votato dalle 8 alle 22 nei 32 gazebo allestiti nel territorio regionale e online A sfidarsi erano, europarlamentare del Pd, la sottosegretaria all'istruzione Barbara ...

