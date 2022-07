Caterina Chinnici vince le primarie del campo progressista in Sicilia (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - È Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd a vincere le primarie del campo progressista. Il dato definitivo dei voti (online più gazebo) delle primarie del campo progressista conferma la vittoria dell'europarlamentare del Pd Caterina Chinnici 14.552 voti (13.519+1033) (il 44,77%), che la proiettano quale candidata presidente della Regione; Barbara Floridia, del M5s, ha ottenuto in totale 10.317 voti (10.058+259), (il 31,74%); Claudio Fava 7.547 (6977+570) il 23,22%. Si è votato dalle 8 alle 22 nei 32 gazebo allestiti nel territorio regionale e online A sfidarsi erano Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, la sottosegretaria all'istruzione Barbara ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - È, europarlamentare del Pd are ledel. Il dato definitivo dei voti (online più gazebo) delledelconferma la vittoria dell'europarlamentare del Pd14.552 voti (13.519+1033) (il 44,77%), che la proiettano quale candidata presidente della Regione; Barbara Floridia, del M5s, ha ottenuto in totale 10.317 voti (10.058+259), (il 31,74%); Claudio Fava 7.547 (6977+570) il 23,22%. Si è votato dalle 8 alle 22 nei 32 gazebo allestiti nel territorio regionale e online A sfidarsi erano, europarlamentare del Pd, la sottosegretaria all'istruzione Barbara ...

